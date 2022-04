Un scandale sanitaire sur le point d'être découvert dans le New Jersey

États-Unis : «C’est comme si trois personnes étaient frappées par la foudre le même jour»

Une centaine de personnes ayant fréquenté une école secondaire du New Jersey se sont vu diagnostiquer une rarissime forme de tumeur cérébrale. Les autorités enquêtent sur ce qui pourrait être le théâtre d’un immense scandale sanitaire.

La Colonia High, à Woodbridge, fondée en 1967, est au cœur d’un possible scandale sanitaire.

Une «chance» sur un milliard. Telle est la probabilité, selon les oncologues, de développer une tumeur dont a été soigné Al Lupiano, il y a 22 ans. Cet habitant du New Jersey a donc été extrêmement surpris lorsqu’il a appris que son épouse, diagnostiquée en août 2021, souffrait du même mal.

Et ce qui aurait pu être pris pour un malheureux coup du hasard ne l’a plus été lorsque sa sœur, Angela, a été diagnostiquée de la même tumeur. «C’est comme si trois personnes étaient frappées par la foudre le même jour», explique-t-il dans les colonnes de NJ.com .

Plus d’une centaine de malades découverts

À force de faire des recherches sur le sujet, l’Américain a découvert que plusieurs cas similaires avaient été recensés ces dernières années. Encore plus troublant, toutes ces personnes, comme lui, sa femme et sa sœur, ont fréquenté en leur époque l’école Colonia High, à Woodbridge, fondée en 1967.

Al décide alors de raconter son histoire sur Facebook. Au fil des partages, de nombreuses personnes de la région témoignent souffrir ou avoir guéri de la même maladie. Et tous ont soit étudié à la Colonia High, soit ils y ont donné des cours. En six semaines, Al a pu faire une liste de 103 cas confirmés. Si la plupart ont été scolarisés dans l’établissement entre 1975 et 2000, le malade le «plus récent» y a terminé ses études en 2014.