Bevaix (NE): «C’est comme s’ils avaient dressé une barricade»

Il s’est passé de drôles de choses au terrain des Murdines, la nuit de dimanche à lundi, à Bevaix. «Vers 3h du matin, des voisins ont appelé la police en raison de nuisances sonore», explique Paulo da Costa, le responsable des infrastructures du club qui milite en 3e Ligue régionale. Une patrouille se serait déplacée, mais on ne sait pas quelle a été son intervention. Impressionnant, le capharnaüm laissé sur place par les visiteurs nocturnes a mis en colère les responsables du FC Bevaix. «C’est triste. On a dû se résoudre à déposer plainte cette fois-ci», a regretté, dépité le président du club, Roger Matthey.

«Jusqu’à présent, on avait surtout été confrontés à des nuisances sonores ou à des cendriers cassés, mais c’était encore plus ou moins acceptable», déplore, lundi, Paulo da Costa avant de décrire le tableau qu’il a découvert lundi matin: «C’est comme s’ils avaient érigé une barricade. Il semblerait que la police a chassé une bande de jeunes du bord du lac pendant la nuit. Si ce sont les mêmes personnes, elles ont sans doute cherché refuge sous le couvert de notre cantine et tenté de compliquer une éventuelle intervention policière. Finalement, les dégâts ne sont pas aussi importants qu’initialement imaginé (ndlr: quelques tables, bancs et tabourets pliés), mais ce matin, nous étions vraiment fâchés.»

Les visites nocturnes ne sont pas rares aux Murdines, à en croire le responsable des infrastructures du club bevaisan: «Il y a souvent des jeunes qui viennent jouer au foot sur notre petit synthétique ou trouver refuge sous notre couvert. Avec la météo pourrie qu’on a eue ce printemps, on peut les comprendre. On est prêts à les accueillir, tant qu’ils ne causent pas de dégâts ou qu’ils ne dérangent pas le voisinage». Dans la nuit de dimanche à lundi, les deux limites ont été allègrement dépassées. «Ça fait longtemps qu’on parle de l’installation de caméras avec la commune. Mais on se disait qu’on n’est pas un magasin et encore moins une prison. Mais après ces évènements, on va sans doute y repenser», conclut Paulo da Costa.