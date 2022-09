Corail décimé par la chaleur : «C’est comme un incendie sous l’eau» en Méditerranée

Forêt fantôme

En remontant d’une plongée exploratoire en ce jour de septembre, Tristan Estaque décrit à l’AFP un paysage apocalyptique sous l’eau, une «forêt fantôme»: «Il faut s’imaginer un arbre où il n’y a plus de feuille, plus d’écorce». Dans ses mains, un morceau de gorgone morte, petit arbre beige aux branches nues: «Normalement sur cette espèce-là il y a un tissu pourpre plein de polypes», déplore-t-il. Sous la pression d’une chaleur continue et intense, la gorgone meurt et son tissu se grise et tombe en poussière.