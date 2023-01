Ski alpin: C’est comment, l’ambiance avant les épreuves d’Adelboden?

L’impatience monte d’un cran. Peu importent les conditions d’enneigement presque nulles dans l’Oberland bernois, le week-end du 7 et du 8 janvier célèbre le ski. Adelboden tient son géant samedi - son slalom dimanche - et les spectateurs se massaient déjà dans les transports en commun en début de matinée.

De la gare de Spiez à celle de Frütigen, il y a beaucoup de bruit. Des conversations évoquent Marco Odermatt, le dernier à avoir triomphé en géant sur la Chuenisbärgli. Les canettes de bière s’ouvrent et le vin blanc coule dans certains verres. Pour parachever le tout, la musique qui passe dans les trains et les bus est cette «Schlager» si rythmée et typique.

Une ambiance dopée par les résultats

De nombreux skieurs ont insisté sur l’importance du dossard dans la course. Justin Murisier a affirmé que la neige salée favorisait les premiers à partir. «Très vite, un rail se forme, a-t-il expliqué. Plus tu as un petit dossard, plus tu vas vite.» D’autres préfèrent tempérer. «On verra les conditions», a glissé Loïc Meillard.