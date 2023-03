Mentissa peine à comprendre qu’elle est chanteuse

Ce qui m’aide, c’est de mettre les choses sur pause. Je suis dans une communication assez transparente et ouverte et je dis aux gens avec lesquels je travaille: «Là, j’ai fait beaucoup de trucs, j’ai besoin de deux ou trois jours pendant lesquels je ne fais rien.» Ça me permet de rester ancrée, de me dire «Tu as une vie de fou» et d’être dans la reconnaissance. C’est important pour moi, parce que j’ai galéré pour en arriver là. J’ai cette chance, et c’est essentiel que je m’en rende compte.