La pluie fait son grand retour en Suisse

C’est confirmé, la pluie est bien arrivée et la Suisse ne sera pas épargnée dans les prochains jours, indiquent MeteoNews et MétéoSuisse. La première perturbation, mardi, s'est montrée peu active, mais a pu donner des flocons jusque vers 700 à 800 mètres sur les hauteurs du Plateau. A noter que cet épisode pluvieux a été bref et n'a concerné qu'une petite partie de la Suisse, en allant du lac Léman jusqu'au canton de Fribourg, en passant par le Bas-Valais.

Ce mercredi, les pluies seront intermittentes en Suisse romande et seront plus fréquentes dans le Jura. Elles resteront ainsi jeudi et se concentreront plutôt en fin de matinée. Toutes les régions de Suisse seront affectées vendredi et la pluie culminera samedi. Elle est qualifiée d’«abondante» par MétéoSuisse.