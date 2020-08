Genève «C’est cool, certains n’ont pas de quoi se payer un vélo»

Genève inaugure-enfin- son vélib’. Une société danoise a été mandatée par l’Etat et vingt communes. Genèveroule s’occupera de la maintenance, notamment des biclous électriques.

Les Genevois ne l’attendaient plus, mais le vélib’ s’est finalement imposé dans leurs rues. Annoncé depuis des lustres, au point mort en 2018 puis ressurgi à l’automne dernier, un réseau de vélos en libre service (VLS) a été inauguré mardi sur le parvis de la gare des Eaux-Vives. Vingts communes, dont Genève, Meyrin ou Lancy se sont associées à l’Etat, à Genèveroule et à la société danoise Donkey Republic. «On était incontestablement très en retard, a admis le conseiller d’Etat Serge Dal Busco, chargé des transports. Le fruit du hasard veut qu’on arrive juste au bon moment. On sent l’engouement de la population pour la pratique du vélo.»