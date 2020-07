interview

«C’est dans le regard de l’autre qu’on est des Noirs»

Dans «Tout simplement noir», Jean-Pascal Zadi évoque le racisme avec un humour provoc’ savoureux.

Lors d’un entretien vidéo (ci-dessus), le rappeur, acteur et réalisateur de 39 ans nous a parlé rap, foot et ouverture d’esprit.

Quand on dit «Les Noirs», ça ne veut rien dire. Moi je suis noir, Fabrice Eboué est noir, Fary est noir, mais on n’a rien en commun. C’est dans le regard de l’autre qu’on est perçus comme des Noirs, mais moi, je ne me vis pas comme noir dans mon quotidien. Si grâce au film on peut essayer de regarder les gens comme des êtres humains et pas comme une couleur, une orientation sexuelle ou une religion, ce serait pas mal.