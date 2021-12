France : C’est Darius Rochebin qui fera face à Emmanuel Macron

L’ancien journaliste vedette de la RTS relève un sacré défi: c’est lui qui, en compagnie d’Audrey Crespo-Mara, interrogera le président de la République, mercredi soir.

C’est une première pour un journaliste suisse: mercredi soir, TF1 et LCI diffuseront à 21h05 un grand entretien télévisé avec Emmanuel Macron. Et c’est Darius Rochebin qui tiendra la barre, en compagnie d’Audrey Crespo-Mara. Un sacré défi pour l’ancienne star de la RTS: la dernière allocution télévisée du président français avait réuni plus de 20 millions de téléspectateurs, en novembre dernier.