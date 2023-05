Yverdon - initiative pour un parking souterrain à 1000 places

Vue aérienne de l’actuelle place d’Armes d’Yverdon-les-Bains. VQH/Jean-Paul Guinnard

Les opposants au projet d’un parking de 430 places devant la gare de la Cité thermale avaient brandi la menace du lancement d’une initiative populaire, ils ont tenu parole. En novembre dernier, la présentation d’un projet redimensionné à la baisse par la Municipalité à majorité rose-verte, avait suscité une levée de boucliers. A cette occasion, le municipal PLR Christian Weiler avait notamment rompu la collégialité du gouvernement.

Divers acteurs issus des partis politiques de droite et du centre, mais aussi des commerçants, des habitants et des représentants des milieux économiques d’Yverdon ont fondé l’association «Collectif Aménagement et Parking Place d’Armes» (CAPPA) afin de proposer leur propre version du projet dans une initiative populaire. L’ex-syndic de la deuxième ville du canton, le PLR Jean-Daniel Carrard, est notamment de la partie.

«Nous ne sommes pas une association pro-bagnole!» Pierre-André Michoud, membre de l’association CAPPA.

«Nous ne sommes pas une association pro-bagnole!, assure Pierre-André Michoud, président de la Société industrielle et Commerciale d’Yverdon-les-Bains, Grandson et environs (SIC). Nous voulons que la place d’Armes soit un lieu de vie et de verdure mais nous voulons aussi donner à Yverdon un centre-ville attractif et accessible par tous les types de mobilité».

Président de l’association, Pierre Gasser estime que l’«ordre de grandeur de 1000 places ne consiste pas à agrandir mais à mieux équilibrer ce qui existe déjà». Alors que 800 et 180 places seront supprimées en surface, il s’agirait donc, pour les futurs initiants, d’en mettre le même nombre en souterrain. «Actuellement 350 macarons sont distribués aux commerçants et aux habitants. Si on rajoute les places du P+R (ndlr: 180) on dépasse les 480 places prévues par le projet défendu par la Municipalité», a posé l’UDC Pascal Gafner.

Le dépôt de l’initiative est prévu pour la rentrée scolaire. Quant à la récolte des signatures, elle est agendée à cet automne.