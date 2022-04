Présidentielle française - C’est définitif: Macron récolte 27,85% des votes, Le Pen 23,15%

«Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen»

Les Républicains ont voté lundi une motion estimant qu’au second tour, «aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen» dont «le projet politique et économique nous conduirait au chaos», a assuré le président de LR, Christian Jacob. «Notre famille politique a toujours été et reste un adversaire déterminé» du Rassemblement national, a ajouté Jacob, assurant que «les Républicains ne sont fongibles ni dans le macronisme, ni dans le lepénisme».