Sophie Turner - Sa fille de 9 mois prise en photo, «c’est dégueulasse»

La star de Game of Thrones a fait part de sa colère sur le réseau social. La jeune maman n’a pas du tout apprécié que des paparazzis prennent sa fille de neuf mois en photo à son insu. Après avoir découvert les clichés volés en ligne, son sang n’a fait qu’un tour, d’autant que la star de Game of Thrones n’a jamais exposé la petite Willa en public.

«Il faut croire qu’hier certains paparazzis ont réussi à obtenir une photo de ma fille et moi. Je veux simplement dire que la raison pour laquelle je ne poste aucune photo de ma fille et que je fais en sorte d’éviter les paparazzis à tout prix, c’est parce que je refuse de façon très explicite que ces photos se retrouvent là», a entamé l’épouse de Joe Jonas sur Instagram.

«C’est ma fille. Elle n’a pas demandé à avoir cette vie, à être photographiée. C’est vraiment malsain que des hommes adultes prennent des photos d’un bébé sans autorisation. Ça me rend malade, je suis écœurée et je demande, respectueusement, à chacun d’arrêter de nous suivre partout pour essayer d’obtenir des photos de notre fille et en particulier de les publier… C’est dégueulasse et vous n’avez pas ma permission», a ajouté la star de 25 ans.