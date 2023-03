Electricité: C’est déjà certain: la facture va continuer à s’alourdir en 2024

On n’a même pas fait le quart de l’année 2023 qu’on sait déjà que l’électricité coûtera plus cher en 2024. Il faut tourner le regard vers Swissgrid, la société qui exploite le réseau et assure le transport du courant vers les consommateurs. Chaque année avant fin mars, elle doit estimer et annoncer ses tarifs pour l’année prochaine. Et cette fois, le prix doit doubler.