Tennis - Gstaad: c’est déjà fini pour Bautista Agut

Les quatre premiers huitièmes de finale du Swiss Open de Gstaad (ATP 250, 480 000 euros) se sont déroulés mercredi. Sur la terre battue bernoise, la plus grosse surprise de la journée est venue de la raquette d’Arthur Rinderknech. Le Français, classé seulement 100e à l’ATP, a battu Roberto Bautista Agut en deux sets (6-2 6-4). L’Espagnol (ATP 16) et tête de série No 2 de ce tournoi de Gstaad ne verra donc pas les quarts de finale. Le score est assez sévère, mais le Français a tout de même dû s’employer 1 h 33’ pour finalement s’imposer sur sa quatrième balle de match.