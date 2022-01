Tennis – C’est déjà fini pour Belinda Bencic à Melbourne

Belinda Bencic a quitté l’Open d’Australie bien plus vite que prévu.

Il n’y a plus de Suisse dans les tableaux de simples à l’Open d’Australie. Après Henri Laaksonen, Stefanie Vögele et Viktorija Golubic mardi, Jil Teichmann à l’aube mercredi, Belinda Bencic (WTA 22) a elle aussi mordu la poussière, vaincue 6-2 7-5 au 2e tour de la p remière levée du Grand Chelem de 2022 p ar une Amanda Anisimova invincible depuis le début de l’année - sept rencontres et autant de victoires.