Hippisme

C’est déjà la retraite pour Nadal

Le cheval portant le même nom que Rafael, le célèbre joueur de tennis, a été victime d'une fracture à la jambe. A 3 ans, sa carrière est terminée.

Ce n’est vraiment pas bien de nous faire ça, au saut du lit. Les premiers mots que l’on a lu vendredi au réveil en naviguant sur la Toile? «Annonce de la retraite de Nadal». Sur le moment, stupeur. Et puis on a vu l’article en question, juste en-dessous. Et là, on a un peu soufflé quand même. Même si c’est rude pour l’animal…