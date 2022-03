Football - C’est désormais avec Alain Giresse que le Kosovo veut avancer

L’ancien milieu légendaire français, homme-clé du «Carré magique», en référence au quatuor qui faisait le jeu des Bleus des années 1980, avec Luis Fernandez, Jean Tigana et bien sûr Michel Platini, aura bourlingué. Sa carrière d’entraîneur a été exotique: «Gigi» a dirigé Toulouse et le PSG, avant d’aller au Maroc (FAR Rabat), puis de s’occuper des sélections de la Géorgie, du Gabon, du Mali (à deux reprises), du Sénégal et de la Tunisie. En mars, il a donc succédé à Bernard Challandes à la tête du Kosovo.