Australie : «C’est différent de tout ce que j’ai pu voir. C’est extraterrestre»

Un jeune pasteur est tombé sur une étrange créature, mardi sur une plage du Queensland.

Le cadavre, qui n’avait visiblement pas de poil et était en train de se décomposer, semblait avoir des mains humaines. La tête de la créature, évoquant celle d’un reptile, avait été réduite à l’état de crâne. «Peut-être que quelque chose est venu et l’a un peu grignotée», imagine le pasteur. Le corps et la queue de l’animal étaient en revanche encore intacts. «J’ai d’abord pensé que c’était un poisson de trois mètres ou quelque chose comme ça. Mais en m’approchant, ça m’a fait penser à un croisement entre un chien, un opossum, un kangourou et une sorte de rat géant», confie l’Australien à 7 News.