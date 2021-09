Tenue vestimentaire en classe - «C’est difficile pour un enseignant de juger ce qu’un ado a le droit de porter»

Au collège privé Saint-Charles de Porrentruy, les tongs, les vêtements courts (jupes, robes, shorts), les décolletés plongeants et jeans déchirés, les hauts laissant apparaître le ventre et/ou le torse, sont interdits, tandis que les sous-vêtements doivent être invisibles. L’abus de piercings faciaux n’est pas non plus toléré et les tatouages doivent être cachés, rapportait lematin.ch.