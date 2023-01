États-Unis: «C’est du vent»: Biden minimise l’affaire des documents confidentiels

Documents confidentiels : «C’est du vent»: Biden minimise l’affaire

En infraction à une loi de 1978

En décembre, les avocats du président avaient ensuite trouvé, dans le garage de sa maison de Wilmington dans le Delaware, «un petit nombre de documents» potentiellement confidentiels, et averti le ministère de la Justice. Et en janvier, ces avocats ont mis au jour un document confidentiel, cette fois dans la pièce adjacente au garage de la maison. Le lendemain, l’avocat de la présidence y a découvert cinq pages supplémentaires.

L’opposition républicaine a elle dénoncé la communication au compte-gouttes de l’exécutif. Profitant de sa – légère – majorité à la Chambre des représentants, elle a initié une enquête parlementaire et réclamé plus d’informations. Une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre, à l’issue de leur mandat, l’ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.