Thérapie avec un chien – «C’est Dubaï qui a le plus aidé à mon rétablissement. Il va me manquer…»

Pourquoi un labrador?

La fondation valaisanne Le Copain éduque les chiens d’assistance pour personnes handicapées, épileptiques ou diabétiques. Sélectionnés à l’âge de 2 mois, ceux-ci sont placés pendant un an et demi en famille d’accueil pour être socialisés. Des éducateurs du centre valaisan terminent ensuite la formation de ces labradors ou golden retrievers en leur apprenant les ordres de base – rapporter les objets, ouvrir et fermer les portes et placards, etc. «On ne travaille qu’avec cette race, car ces chiens sont très joueurs et font preuve d’une grande capacité d’adaptation», explique Aurélie Douay, directrice de la fondation. Entre 10 et 16 animaux sont remis chaque année à des personnes, dont la santé nécessite une aide au quotidien. Le coût de l’animal varie entre 35’000 et 40’000 francs, selon les besoins.