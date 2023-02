Enquête internationale : C’est en Suisse que les médecins de famille sont les plus satisfaits

Surcharge de travail, horaires pénibles, charges administratives très lourdes: la situation des médecins de famille et des pédiatres ne fait guère envie. Pourtant le tableau n’est pas si noir, si l’on en croit les conclusions d’une étude comparative internationale menée par la fondation américaine Commonwealth Fund pour le compte de l’OFSP. En effet, 58% des praticiens suisses de premier recours interrogés sont «extrêmement» ou «très satisfaits» de leur travail, relève «mfe - médecins de famille et de l’enfance Suisse», dans un communiqué.

Devant les Suédois

C’est le meilleur score à l’échelle internationale. Les médecins helvètes se placent devant les Suédois (52%) et l’Australie (47%). À l’inverse, ce sont les praticiens de premiers recours de Grande-Bretagne qui sont les plus mécontents (24%), juste derrière les Français (27%). «Ce résultat nous réjouit. Il montre à quel point notre métier est passionnant et valorisant. Mais en ces temps de pénurie, nous devons d’autant plus veiller à ce qu’il en reste ainsi, sans quoi la relève risque d’être insuffisante dans les soins de base», estime Philippe Luchsinger, président de mfe.