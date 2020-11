Éléphanteau mort au Zoo de Zurich : C’est en voulant lui venir en aide que le troupeau l’a tué

Le Zoo de Zurich a diffusé les résultats de son enquête sur la mort d’un éléphanteau survenue en août dernier. Le troupeau voulait lui venir en aide.

Hormis des blessures subies par l’animal après sa naissance, l’examen anatomopathologique n’a révélé aucune anomalie. L e parc animalier a passé au crible des enregistrement s vidéo de la naissance du petit avec l’aide de zoologues externes et d’experts en éléphants du programme européen d’élevage pour la conservation pour arriver à cette conclusion.

Réaction du troupeau normale

La réaction des membres du troupeau à la naissance du petit était normale pendant les premières minutes. Les pachydermes ont incité le nouveau-né à se lever avec leurs têtes, leurs troncs et leurs pieds. Mais ces efforts de plus en plus vigoureux ont finalement conduit à la mort du bébé. Le comportement des éléphants n’a pas été qualifié d’agressif par les spécialistes. Le fait que le petit était si faible est peut-être une conséquence du temps qu’il a fallu à la mère pour mettre bas.