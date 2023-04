Vaud: «C’est en voyant ses oreilles que j’ai compris que c’était un lynx»

La scène s’est déroulée la semaine dernière, entre La Claie-aux-Moines et la Croix-sur-Lutry (VD), vers 23h30. «Je venais de déposer un ami chez lui quand j’ai aperçu au loin un animal au milieu de la chaussée. J’ai d’abord cru qu’il s’agissait d’un renard et ce n’est qu’en approchant et en voyant le bout de ses oreilles que j’ai compris que c’était un lynx», explique un automobiliste vaudois.