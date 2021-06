Football - Si la Belgique se rassure, c’est encore poussif pour la Hollande et l’Angleterre

Ils ont fait mieux en deuxième période avec une domination concrétisée par Wout Weghorst (servi par Depay à la 55e) et via Ryan Gravenberch (76e, à la réception d’une reprise contrée de … Depay).

Heureusement pour eux, le capitaine Georgino Wijnaldum et ses équipiers ont un premier tour à leur portée à l’Euro. À domicile, à Amsterdam, ils affronteront en phase de poules l’Ukraine (13 juin), l’Autriche (17 juin) et la Macédoine du Nord (21 juin).

L’Angleterre sans convaincre

Comme face à l’Autriche, le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, avait aligné un onze «bis», en préservant plusieurs de ses stars (Raheem Sterling, Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount…). Ce sont donc les habituels remplaçants qui se sont montrés les plus dangereux. Le buteur d’Everton Dominic Calvert-Lewin, qui s’est créé plusieurs occasions, dont une reprise de la tête qui a échoué sur la barre en première mi-temps, et le milieu de Southampton James Ward-Prowse, qui a démontré la qualité de ses coups de pied arrêtés, en tête. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, qui effectuait son retour sur les terrains après sa blessure en février dernier, a raté l’occasion de faire le break à la 78e minute, en manquant un penalty.

La Belgique en maîtrise

La Belgique, enfin, a pris le dessus à Bruxelles sur la Croatie 1 à 0 et s’est, elle, rassurée lors de son ultime match avant l’Euro. Quatre jours après un nul peu convaincant face à la Grèce (2-2), les hommes de Roberto Martinez se sont appliqués pour venir à bout de leurs adversaires, apparus en manque d’inspiration. Après dix premières minutes brouillonnes, les Belges ont mis le pied sur le ballon. Ils ont été récompensés à la 38e par un but de Romelu Lukaku en mode «renard des surfaces» à la conclusion d’une action confuse. Ce but, le 60e en sélection du buteur de l’Inter Milan, est venu couronner l’excellente prestation de l’attaquant qui a pourtant souvent été sevré de bons ballons et qui s’était créé tout seul une première occasion peu avant son but, en trouvant la barre adverse.