Charlotte Cardin présentera des inédits au Montreux Jazz Festival

La chanteuse, qui a remporté quatre prix Juno en 2022, se dévoile sans filtre avec son prochain disque. Aliocha Schneider

Dans les concerts à voir à l’œil du soir d’ouverture du Montreux Jazz Festival, celui sur le lac de Charlotte Cardin est immanquable. La Québécoise de 28 ans, qui a connu un succès monstre avec son premier album, «Phoenix», sorti en 2021, présentera en primeur plusieurs chansons extraites de son disque «99 Nights», à paraître le 25 août 2023.

Comment vous sentez-vous avant ce concert à Montreux?

Cela fait un petit moment que je n’ai plus joué en Suisse et je n’ai jamais chanté au Montreux Jazz Festival. Donc, avec le groupe, on se réjouit énormément de ce concert, d’autant plus qu’on vient avec un spectacle dans lequel il y a plein de nouveaux titres.

Avec l’album «Phoenix», vous avez enchaîné les dates. La scène, cela vous plaît toujours autant?

On a donné une centaine de shows avec ce disque, jusqu’en décembre 2022. Honnêtement, on ne sait pas si nous aurions eu du plaisir ou la motivation de repartir en tournée quelques mois plus tard avec le même show. Là, comme on reprend la route avec un live différent, on a retrouvé l’envie. C’est excitant et superstimulant pour nous de jouer des chansons que le public ne connaît pas et de découvrir sa réaction.

Pourquoi utilisez-vous le «on» pour répondre?

Parce que même si le concept porte mon nom, nous sommes presque devenus un groupe avec mes musiciens. Je tourne avec eux depuis le début, depuis mon tout premier concert, il y a 8 ou 9 ans. Avec Mathieu Sénéchal, à la basse, et Benjamin Courcy, à la batterie, on a commencé dans des petits bars et pubs de Montréal. On a vécu ensemble les pires shows et des aventures abracadabrantes sur la route. Ce «on» représente des gens que j’aime, avec qui j’ai grandi et en qui j’ai toute confiance.

Avant même sa sortie, votre album «99 Nights» a fait parler de lui pour sa pochette. Quel message avez-vous voulu faire passer avec cette photo au naturel?