Argovie

La police veut interdire les bolides aux jeunes conducteurs

Les accidents impliquant des voitures puissantes sont souvent causés par des jeunes conducteurs, affirment les forces de l’ordre argoviennes. Elles prônent une limitation du nombre de chevaux pour cette catégorie de personnes. Une proposition controversée.

La police cantonale argovienne a profité du week-end de Pentecôte pour mener une action contre les chauffards et les voitures tunées illégalement. Elle a dénoncé une dizaine de personnes. Parmi elles, un jeune de 19 ans et un autre de 23 ans parce que leurs voitures – une Mercedes Benz de 360 chevaux et une Alfa Romeo Giulia de 500 chevaux – faisaient trop de bruit. Le conducteur d’une Chevrolet Camaro a dû déposer son permis sur-le-champ après s’être fait flasher à 138 km/h sur un tronçon limité à 80.

Un appel «osé»

La présidente des Verts, Regula Rytz, est du même avis. Elle va même encore plus loin. Selon elle, il devrait être totalement interdit d’installer dans les voitures des sources de bruit dangereuses pour la santé… ni lors de leur production, ni par la suite. Elle demande ainsi une interdiction générale des échappements à clapets et des générateurs de bruit, imitant artificiellement les bruits de moteur.

Responsabilité individuelle

Le conseiller national Benjamin Giezendanner (UDC/AG) estime pour sa part qu’une limitation des chevaux n’est pas la bonne solution: «La mise en oeuvre d’une telle interdiction risque d’être compliquée. Et je pense qu’il faudrait davantage se méfier des voitures électriques avec une forte accélération.» Il prône une application stricte de la loi et, si nécessaire, de lourdes sanctions. Thomas Hurter, conseiller national (UDC/SH) et président de l’Automobile club de Suisse (ACS) pense lui aussi qu’une telle limitation serait difficile à appliquer. Selon lui, il faut avant tout miser sur la prévention et appeler à la responsabilité individuelle des conducteurs.