Du rififi à Tourbillon

C’est fini entre Ricardo Dionisio et le FC Sion

Le club valaisan a annoncé ce mercredi avoir mis un terme immédiat à sa collaboration avec le technicien portugais.

Ricardo Dionisio n’est plus l’entraîneur du FC Sion. Le technicien de 37 ans a appris la nouvelle ce mercredi vers midi, juste après avoir terminé de diriger ce qui aura été son dernier entraînement au sein du club de Super League. Un verdict attendu puisque Christian Constantin avait clairement annoncé ces derniers jours que l’option qui figurait dans le contrat de Ricardo Dionisio pour prolonger l’entente entre les deux parties pour deux années supplémentaires ne serait pas activée. Du coup le Portugais n’était lié au FC Sion que jusqu’à la fin de ce mois.

Ascension brisée net

Jeune technicien prometteur, le Portugais voit ainsi sa rapide ascension brisée net. Après des années passées dans l’ombre entre la Suisse (Servette) et son pays d’origine (Sporting, Braga et Porto), Dionisio s’était enfin vu confier la responsabilité d’une équipe, il y a douze mois. Engagé par le Stade Nyonnais (Promotion League) durant l’été 2019 - avec le défi de repartir presque de zéro à la tête d’un groupe totalement remanié et rajeuni - il avait parfaitement entamé sa mission.