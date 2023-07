Rosalía et Rauw Alejandro ont rompu leurs fiançailles

Rosalía, bluffante au Paléo le 19 juillet 2023 , et Rauw Alejandro ne sont plus ensemble. C’est «People» qui l’a affirmé mardi 25 juillet 2023. La chanteuse catalane et le rappeur portoricain, tous deux âgés de 30 ans, ont rompu un peu plus de quatre mois après avoir annoncé leurs fiançailles. Les deux stars de la musique latine avaient en effet communiqué cette bonne nouvelle par le biais du clip «Beso» publié en mars 2023 et extrait d’un EP sorti conjointement. Les désormais ex-amoureux sortaient officiellement ensemble, depuis septembre 2021, et s’étaient fait des tatouages en commun en 2022.