Joe Cool 18.08.2020 à 11:16

Vous vous souvenez de ce bon vieux Blackberry, un de ses coups de grâce fut son interdiction dans de nombreux pays (arabie séoudite, Emirats) car RIM ne voulait pas donner à ces pays les clés d'accès de son réseau très protégé. Il n'était par contre pas interdit aux Etat-Unis, Grande Bretagne, etc) Est-ce que la NSA était moins demandeuse que l'Arabie Séoudite en terme d'accès ? je crois pas non... Je pense simplement que RIM voulait vendre en Amérique du Nord et n'a pas hésité longtemps avant de donner les clés de la maison aux services de renseignements anglo-saxons. Il faut être naïf pour croire qu'un pays (Usa, Chine, Russie, Israel, Inde...) ne va pas obliger ses industries à travailler pour le gouvernement. Et encore plus naïf pour croire qu'une société va refuser parce que sur son site Internet c'est marqué qu'ils respectent votre vie privée.