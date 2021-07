Basketball : C’est fini pour Capela et les Hawks

Atlanta, le club du Genevois, a été éliminé par Milwaukee en finale de la Conférence Est du championnat de NBA.

Clint Capela (au centre) a dû s’avouer vaincu contre P.J. Tucker (17) et Khris Middleton (22).

Les Milwaukee Bucks se sont qualifiés pour la finale NBA, après leur victoire 107-118 chez les Atlanta Hawks dans la nuit de samedi à dimanche dans le match No 6 de la finale de la Conférence Est.

Sans leur meilleur joueur (MVP en 2019 et en 2020) Giannis Antetokounmpo, toujours blessé (genou gauche), les Bucks ont dominé les Hawks de Trae Young, de retour de blessure, mais qui s’est montré peu en réussite (14 points, 0 sur 6 à 3 points).

Cette victoire permet aux Bucks d’atteindre une finale que la franchise n’avait plus jouée depuis 1974, avec à l’époque en vedette les Hall of Famers Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson.