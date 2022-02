Réalité virtuelle : C’est fini pour le navigateur Firefox

La fondation Mozilla a passé le relais pour le développement de son logiciel, qui sera rebaptisé Wolvic.

Firefox Reality a été lancé pour la première fois à l’automne 2018. L’application était disponible sur les plateformes Viveport, Oculus, Pico et HoloLens . Sur Oculus , elle n’avait par exemple rien à envier au logiciel maison promu par la firme de Mark Zuckerberg.

Après 4 ans de développement, la fondation a cependant estimé qu’elle avait fait son devoir et assure le laisser en de bonnes mains.

Appelez-le Wolvic

La technologie sera en effet reprise par la société Igalia, qui va rebaptiser le navigateur Wolvic. «Le projet Firefox Reality a été créé pour donner aux utilisateurs un certain choix et s’assurer que l’accès ouvert et illimité au web reste fort sur ces appareils. Ces idées sont au cœur de notre travail chez Igalia», a déclaré un responsable d’Igalia. La société a eu la caution de Mozilla qui assure «qu’elle respectera les mêmes principes qui ont présidé à la création de Firefox Reality: un navigateur open source respectant la vie privée.»