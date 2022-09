Harry Styles trouve fun d’alterner musique et ciné

J’ai adoré l’idée de me transposer dans un monde qui n’est pas le mien, justement. L’action se passe dans une communauté du désert californien où tout est supposé être parfait. C’était cool de conduire de belles voitures anciennes, par exemple. On a eu la chance de tourner dans des décors d’époque, ce qui a simplifié mon travail pour m’imaginer dans les années 1950.

Je trouve que la chanson et la comédie sont deux choses totalement opposées. Faire de la musique est personnel et très intime, alors que le cinéma est une expérience de groupe où vous devez vous prendre pour quelqu’un d’autre. C’est ça qui m’amuse dans la comédie: m’oublier pour avoir l’impression d’être un autre gars.

Je suis plus à l’aise en tant que musicien, j’ai un peu plus d’expérience, je chante depuis longtemps. Ce qui me plaît dans mon job d’acteur, c’est de ne pas avoir la moindre idée de ce que je fais et si je le fais bien ou pas. (Rire.)