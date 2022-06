Bâle-Ville : «C’est grâce au courage de la jeune fille qu’il n’y a pas eu de viol»

Le Tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné un Allemand de 37 ans à une mesure stationnaire. Il avait suivi une fillette de 10 ans dans les toilettes d’un hôtel.

Un Allemand de 37 ans a dû répondre lundi de contrainte sexuelle et d’actes sexuels avec enfants devant le Tribunal pénal de Bâle-Ville. L’accusé a été reconnu coupable des faits remontant à septembre 2021 ( voir encadré) et a été condamné à suivre une thérapie stationnaire. Il sera ensuite expulsé du pays.

Lors d’un premier interrogatoire en janvier, l’accusé avait reconnu les faits et même donné des informations complémentaires. Il avait notamment expliqué que la jeune fille avait réussi à le repousser et s’était enfuie. «Sinon, j’aurais continué», avait-il alors déclaré. Le Parquet avait d’ailleurs aggravé les charges contre lui, passant de l’agression sexuelle à la tentative de viol.

L’audience avait été suspendue pour établir une expertise médico-légale et psychiatrique du prévenu. Lundi, le tribunal a eu connaissance du résultat: une schizophrénie paranoïde et un trouble pédophile ont été diagnostiqués.

«Les pensées ne sont pas punissables»

Lors de la deuxième partie du procès lundi, le prévenu, qui est emprisonné depuis les faits, s’est muré dans le silence – son avocat lui aurait conseillé de le faire. Dans son réquisitoire, la procureure a souligné que c’est «uniquement grâce au courage et à la réaction rapide de la jeune fille qu’il n’y a pas eu de viol ce jour-là dans la cabine des toilettes». Rappelant que l’accusé «ne l’aurait pas abandonnée de son plein gré», elle a ensuite déclaré que le tribunal ne devait pas mettre au crédit du prévenu le fait que les choses ne soient pas allées jusqu’au bout.

De son côté, l’avocat de la défense a tenté de convaincre le tribunal de l’innocence de son client. La fillette n’aurait pas été blessée, il n’y aurait pas eu d’actes sexuels et «les pensées ne sont pas punissables, c’est bien connu», a-t-il argumenté. Faisant ensuite une comparaison avec les cas d’abus sexuels dans l’Église catholique, il a qualifié l’acte de son client de «faute particulièrement légère» – allant même jusqu’à souligner que «les émotions débordent rapidement quand il s’agit d’enfants».

Un «danger pour la société»

Le Tribunal pénal bâlois a déclaré l’homme coupable. Dans la motivation du jugement, le président a déclaré: «Vous auriez très certainement abusé sexuellement d’elle.» Il a ensuite qualifié le vécu de la fillette d’«horreur pure et de cauchemar». «Chaque fois qu’elle ira dans des toilettes publiques, elle s’en souviendra», a-t-il conclu.

Lors du procès, il a aussi été établi qu’en l’absence de thérapie et de médicaments, l’homme représenterait un «danger de haut niveau pour la société» et pourrait recommencer. Le tribunal s’est alors prononcé pour une peine d’emprisonnement de prison de six mois – déjà purgée. «Vous resterez en détention jusqu’à ce que l’on trouve pour vous une clinique appropriée», a conclu le président du tribunal.