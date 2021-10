Genève – «C’est grave d’ainsi cibler les gens avec des feux d’artifice»

Les forces de l’ordre et le Service d’incendie et de secours (SIS) ont du faire face la nuit dernière à plusieurs exactions: notamment des tirs de feux d’artifice contre des passants et des agents, ainsi que des incendies dans la rue. Heureusement, personne n’a été blessé. «Ces faits sont liés au weekend d’Halloween», a assuré Joanna Matta, porte-parole de la police cantonale. Tout comme les pompiers, cette dernière avait pour l’occasion prévu un dispositif spécial.

Peu avant 19h, samedi, des passants ont d’abord été visés par des feux d’artifice (et des tirs de laser) dans le secteur de la gare Cornavin. Des incidents du même type ont éclaté plus tard dans la soirée et la nuit. Ils ont cette fois ciblé des agents et des véhicules de forces de l’ordre cantonales et municipales, notamment au Grand-Saconnex, à Versoix, à Thônex ou encore dans le quartier des Eaux-Vives, en ville. Le poste de police de la Servette a également essuyé des tirs d’engins pyrotechniques. De son côté, le SIS est intervenu à six reprises la nuit passée pour des incendies sur la voie publique, comme des feux de containers et de poubelles. Là aussi, le phénomène Halloween est montré du doigt.