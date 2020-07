MAR-A-LAGO À PALM BEACH

C’est ici que Donald Trump passe ses vacances

Mar-a-Lago – l’immense lieu de villégiature de Donald Trump en Floride – ne compte pas moins de 118 pièces, 10’000 m² de superficie et s’étend sur un terrain de 35’000 m².

Mandatée dans les années 1920 par Marjorie Merriweather Post – propriétaire de General Foods (aujourd’hui Mondelez International) –, la construction de Mar-a-Lago, luxueuse résidence de style espagnol, a duré trois ans. Elle compte 118 pièces et offre une superficie de 10’000 m². Après sa mort en 1973, la propriété de celle qui était alors la femme la plus riche du monde a été léguée à l’État, qui a très vite trouvé que la demeure était trop chère à entretenir.

Lieu de villégiature, de réception d’invités officiels, une valeur marchande colossale

Donald Trump n’utilise pas uniquement Mar-a-Lago pour y passer des vacances et jouer au golf, il aime également y recevoir des invités officiels. En 2017, on a pu le voir déambuler fièrement à travers les différents salons aux côtés du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, s’est, quant à lui, déjà rendu à deux reprises à Mar-a-Lago.

La villa féodale en Floride est la quatrième résidence privée officielle de Trump. Il arrive également que le président séjourne à la Maison-Blanche, dans la Trump Tower à New York ou dans son club de golf du New Jersey. En brillant homme d’affaires qu’il est, il n’est assurément pas sans savoir la valeur marchande de Mar-a-Lago. Il faut débourser entre 100’000 et 200’000 dollars pour obtenir les droits d’entrée au club privé. Pour pouvoir jouer au golf, on doit allonger un million.