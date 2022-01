Iles Tonga : «C’est ici que ma vie se trouve»

Les habitants des îles Tonga se montraient samedi déterminés à reconstruire leur pays dévasté par une puissante éruption et un tsunami. Le Covid complique toutefois l’aide humanitaire.

L’éruption le 15 janvier du Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai a provoqué un tsunami qui a affecté plus de 80% des quelque 100’000 habitants que compte l’archipel, selon les Nations unies. La majorité de la population entend rester vivre dans le royaume et s’attelle déjà à réparer les immenses dégâts, estime la journaliste tongienne Marian Kupu. «Nous voulons rester ici, dans notre pays, car c’est ce qui constitue notre identité de Tongiens. Nous voulons reconstruire notre pays, nous unir et aller de l’avant», déclare-t-elle à l’AFP.