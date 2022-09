Table Basse Records se présentera à Label Suisse

Il va de soi que tout est très compliqué aujourd’hui pour les structures indépendantes comme nous. Produire un disque coûte cher et les personnes impliquées ne roulent pas sur l’or non plus. Il y a peu d’aides financières ou pas assez, peu de gens achètent des disques. Récemment, les majors ont investi encore plus dans le secteur du vinyle, ce qui rend les coûts encore plus chers et les délais plus longs pour les petits labels. On manque clairement de visibilité et de reconnaissance, alors qu’on fournit un travail important pour la vitalité des scènes musicales d’une région. De plus, l’ère du streaming rend les choses plus compliquées encore. Des plateformes comme Spotify deviennent de plus en plus importantes alors qu’elles tuent la musique indépendante en sous-payant les artistes. Elles fragmentent la production musicale, ce qui rend le concept d’un catalogue de label un peu désuet. Je suis assez pessimiste sur l’avenir, mais ça me parait une raison de plus pour se serrer les coudes et faire du mieux qu’on peut pour faire valoir les scènes DIY et leur riche production.