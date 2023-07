Nuit Incolore mêlera chaque mot à chaque note au Montreux Jazz

Le sympathique artiste a hâte de se produire au Montreux Jazz. Augustin JSM

Nuit Incolore a commencé à faire parler de lui sur les réseaux sociaux en 2020. Depuis lors, le Valaisan de 22 ans, fan de Charles Aznavour notamment, a publié trois EP. Sa pop esthétique et sophistiquée lui a permis d’exploser et de sortir de nos frontières. Le garçon de Fully, qui est tombé dans la musique petit avec un papa qui a un magasin de musique, se produira au Lisztomania du Montreux Jazz le mercredi 5 juillet 2023.

Le Covid vous a donné envie de faire de la musique, c’est juste?

C’est grossièrement dit. Mais, durant la pandémie, c’est vrai que j’ai pris plus de temps pour faire de la musique, pour composer et pour poster mes morceaux sur les réseaux sociaux. Ça a pris pas mal d’ampleur jusqu’à aujourd’hui. Ma manière de travailler n’a pas changé. Je crée toujours depuis ma chambre.

En quoi vos 10 ans de conservatoire de piano vous servent aujourd’hui à l’heure où tout le monde peut faire de la musique moyennant un logiciel et un tuto?

Sans cet enseignement, je me prendrais nettement moins la tête (rires)! Sérieusement, j’essaie d’avoir des accords pertinents et éviter d’avoir toujours les quatre mêmes accords magiques. En plus, j’ai aussi fait musicologie à Fribourg. Je veux plaire à ceux qui m’ont enseigné la musique.

D’ailleurs, vous avez dit dans une interview que vous vouliez que vos textes soient un jour analysés en cours de français…

Oui! Je respecte énormément les gens qui m’ont éduqué et qui m’ont fait grandir. Je suis un grand lecteur. Pour moi, c’est important de mêler chaque mot avec chaque note. C’est toujours un challenge pour que tout s’entremêle bien, même si je ne cherche pas à être un poète.

Vous vivez un truc dingue en ce moment. Le single «Dépassé» – 24 millions d’écoutes sur Spotify et 6,5 millions de vues sur YouTube – tourne en boucle sur les radios françaises et suisses, vous avez chanté en direct à «La Chanson de l’année» sur TF1 en juin 2023…

Oui. Je ne m’explique pas vraiment ce succès. J’ai composé ce titre à Bruson (VS) au chalet. À la base, c’était un extrait de 15 secondes pour TikTok. Ce n’était pas évident de faire une chanson complète autour d’un simple extrait. Je me suis bien pris la tête.

Et quelle était votre réaction quand vous vous êtes vu sur une énorme publicité pour Spotify à Times Square, à New York?

J’ai bégayé. Je n’y croyais pas. J’ai du mal à me dire que c’est réel. Il ne faut pas banaliser ce genre de choses et se dire que c’est normal. Il faut garder les pieds sur terre, ne pas s’envoler et rester concentré. Comme il y a trois ans, je fais toujours de la musique par passion et non pour la notoriété.

À la différence des deux EP «Histoire de nuit», sur «Insomnia», sorti en avril 2023, vous vous dévoilez.

C’est juste. Il n’y a plus de fiction et plus de filtre. Je parle de manière réelle de mon parcours de vie, de mes racines, de mes origines ou de mon adoption. Maintenant que j’en ai parlé, je peux passer à autre chose. Pour moi, la musique doit être quelque chose que l’on archive. Elle permet de ne pas oublier qui l’on est à un certain moment.

Deux mots sur Montreux?