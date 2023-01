Omar Sy dans l'armée française pour Tirailleurs

Bien sûr. Quand on raconte les guerres mondiales dans les cours d'histoire, ces hommes africains sont évoqués en quelques lignes dans les livres. Ce film permet au spectateur de se connecter à l’humain grâce à ce père qui décide de suivre son fils, engagé d’office, en espérant le protéger de la mort. On peut tous se reconnaître dans ces liens familiaux. C’est plus fort que n’importe quel exposé ou cours d’école.