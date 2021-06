Slimka en interview pour son premier album

C’est en rapport avec ma manière de travailler et ma façon d’être dans la vie. Je suis dans un tunnel et rien ne peut perturber mon avancée. Faire un album, c’était important. Ce n’est clairement pas le même travail, pas la même intensité, qu’un EP. ça fait deux ans que je bosse sur ce disque. J’y raconte toute une histoire.

Non. Ce sont les titres les plus difficiles. Ça demande de la réflexion. D’autres ont été plus instinctifs. Je raconte ma vraie vie, sans exagération. Il y a une dualité entre Slimka le rappeur et Cassim Sall (ndlr: son vrai nom) sur les morceaux introspectifs. Dans tous les cas, ma musique doit faire rêver les gens.