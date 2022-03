Témoignage d’un Syrien - «C’est injuste que les réfugiés non ukrainiens soient moins bien traités»

Grande solidarité envers les réfugiés

Depuis le début de la guerre en Ukraine, des millions de personnes ont fui leur pays. En Suisse près de 10’000 réfugiés ont déjà été enregistrés et les estimations laissent penser qu’ils seront entre 60 et 300’000 d’ici à la fin de l’année. Et alors que le pays s’est organisé rapidement pour les accueillir, la population civile fait aussi preuve d’une grande solidarité. Une situation qui ne surprend pas Etienne Piguet, vice-président de la Commission fédérale des migrations. «Si l’on regarde l’Histoire, on voit qu’il y a un certain nombre de conditions réunies pour qu’il y ait une grande ouverture de la population suisse: la soudaineté, la proximité et la lisibilité de ce qu’il s’est passé (on sait qui a attaqué qui)» a-t-il expliqué au «19 h 30» de la RTS dimanche.