L’homme de retour sur la Lune: la NASA trépigne

L’homme de retour sur la Lune : «C’est la chose la plus palpitante à laquelle j’ai jamais participé»

Directeur de vol à la NASA, Rick LaBrode coordonnera à la fin du mois une mission spatiale historique: la première du programme devant marquer le retour des Américains sur la Lune. «Je travaille ici depuis 37 ans, et c’est la chose la plus palpitante à laquelle j’ai jamais participé», trépigne-t-il. La veille du décollage, «je ne vais pas être capable de dormir beaucoup, c’est sûr», confie-t-il devant les dizaines d’écrans de la salle de contrôle des vols à Houston, au Texas.

Pour la première fois depuis la dernière mission Apollo en 1972 , une fusée – la plus puissante du monde – propulsera une capsule habitable jusqu’en orbite autour de la Lune, avant de revenir sur Terre. Dès 2024, des astronautes monteront à bord pour effectuer le même trajet, et l’année suivante (au plus tôt), ils poseront de nouveau le pied sur la Lune.

Piscine lunaire

«Un nouvel âge d’or»

Depuis une salle au-dessus de la piscine, ils sont guidés à distance, avec le décalage de quatre secondes auxquels ils seront confrontés sur la Lune. Six astronautes s’y sont déjà entraînés, et six autres doivent suivre d’ici fin septembre, en revêtant pour la première fois les nouvelles combinaisons lunaires de la NASA. Les entraînements dans l’eau peuvent durer jusqu’à six heures. «C’est comme courir un marathon, deux fois, mais sur les mains», raconte Victor Glover, astronaute à la NASA.