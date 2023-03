France: les opposants à la réforme des retraites dans la rue pour la 7e fois

Manifestations en France : «C’est la dernière ligne droite. C’est maintenant que ça va se jouer»

«Il faut mobiliser, y compris par le blocage», a de son côté affirmé sur RMC le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot. Il a souligné que «sur les ronds-points, les zones industrielles, les équipes sont là et la mobilisation, elle est massive et déterminée». Selon un sondage Elabe pour BFMTV publié samedi, 63% des Français approuvent la mobilisation contre la réforme, 54% soutenant le recours à la grève et au blocage de certains secteurs.