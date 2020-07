Montreux (VD)

Les fêtes à la plage irritent les voisins

Nuisances sonores, déprédations, odeurs d’urine, deal… Les habitants de Clarens en ont marre des soirées sauvages vers la plage.

«C’est plus une vie, ça n’est pas normal!» ou «ils se croient en disco, c’est cauchemardesque», voire «certains habitants sont tellement à bout qu’ils vont déménager», voici quelques-uns des commentaires recueillis par «Le Matin Dimanche». Toutes ces personnes déplorent les soirées improvisées sur la plage de Clarens, dans la commune de Montreux (VD), entraînant nuisances sonores, déprédations, odeurs d’urine et occasionnellement deals de rue. La récente pose de panneaux indiquant que toute diffusion de musique est interdite à partir de 22h n’y a rien fait, et le passage régulier des forces de l’ordre n’a pas eu davantage d’effet. «Depuis plus de vingt ans, les gens prennent ce terrain pour une disco géante et débarquent par centaines dès l’arrivée des beaux jours, et ce toutes les nuits jusqu’à l’aube», décrit un riverain.