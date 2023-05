C’est la fin pour La brigade cachée de Top chef sur M6

C’est ce mercredi 17 mai 2023 que Danny saura enfin si tous ses efforts auront été payants. Après avoir battu Miguel, Gaston, Jacques, Victor, César, Léo, Alexandre, Albane, Jean et Jérémie, il ne lui reste plus qu’un adversaire à affronter: le candidat qui sera éliminé à l’issue du douzième épisode. S’il parvient à convaincre Hélène Darroze, cheffe de cette brigade secrète, il surprendra les cuisiniers encore en course, et parfois trop fêtards, en faisant son retour dans «Top Chef».