David Degen (à gauche) et Bernhard Burgener (à droite) assistent à un match en octobre 2019. Depuis, les relations se sont tendues entre les deux hommes. freshfocus

Le FC Bâle, qui se débat dans un tumulte politique quasi permanent depuis des mois, a vécu un lundi complètement fou. La guerre à laquelle se livrent Bernhard Burgener, actionnaire principal et président du club depuis l’été 2017, et David Degen, qui aimerait le remplacer, ne semble de loin pas terminée.

La séance du c onseil d’administration, agendée lundi à 16 h, avait été cochée comme « le jour de l’addition » par les deux camps. On allait enfin savoir qui emporterait le morceau.

Peu avant 16h30, la révolution semblait d’ailleurs consommée: « Suite à un transfert d’actions, David Degen est avec 91,96% des parts l’actionnaire majoritaire de la FC Basel Holding AG » , proclama it a lors un communiqué de presse diffusé par un collaborateur de l’ex-joueur de 38 ans.

Moins d’une heure plus tard, la riposte fusait sur le site officiel du club: « Aucun transfert d’actions n’a été réalisé entre Bernhard Burgener et David Degen. Le c onseil d’administration donnera d’autres informations en temps voulu et regrette la façon de procéder de David Degen. »

Des investisseurs britanniques face à Degen

Que s’est-il passé? L’ex-international suisse de 38 ans, qui a porté le maillot du FCB durant six ans, est arrivé à la réunion avec des envies de putsch immédiat. En amont du rendez-vous, ses avocats avaient déposé une ordonnance superprovisionnelle au Tribunal de Bâle-Ville, dans le but de s’opposer à la revente des actions de Bernhard Burgener à des investisseurs étrangers.

David Degen, qui était devenu actionnaire minoritaire du club fin 2019, possède un droit de préemption sur le rachat du club - fixé à 16 millions de francs - et compte bien le faire valoir. L’ennui? Bernhard Burgener, qui va se retirer de la présidence, a d’autres intentions que de « donner » les rênes à celui qui est clairement devenu un ennemi.

L’homme d’affaires bâlois, qui a fait fortune dans l’industrie cinématographique, souhaite plutôt céder ses billes , via une société suisse (Basel Dream & Vision AG) , à des investisseurs britanniques (Centricus) dont la rumeur dit qu’ils seraient prêts à investir 200 millions à terme dans le club. David Degen, qui était plutôt du style accrocheur sur le terrain, est déterminé à faire capoter l’affaire pour rafler la mise.

« Nous avons très vite besoin d’un nouveau début et de calme, a communiqué lundi soir l’ex-joueur. Je vais me battre pour le FCB. Je suis prêt à endosser la responsabilité du FC Bâle. J’ai une stratégie claire, avec des gens compétents et très expérimentés à mes côtés, avec lesquels j ’ entreprendrai tout pour développer le club avec succès. Je me concentrerai moi-même avant tout sur le domaine sportif. »