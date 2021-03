Au Népal : C’est la pollution qui contraint de fermer les écoles

Le Népal a ordonné la fermeture des écoles en raison de la pollution atmosphérique, une première pour ce motif dans l’histoire du pays himalayen.

Les experts attribuent cette pollution à l’effet combiné de feux de forêt et des conditions météorologiques.

La capitale, Katmandou, enveloppée d’un épais nuage de particules, est actuellement classée parmi les villes les plus polluées au monde, atteignant en fin de semaine dernière des valeurs de plus de 300 à l’indice de qualité de l’air, le plus haut niveau d’alerte.