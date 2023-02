Hiver trop doux au Canada : C’est la première fois que la plus grande patinoire du monde n’ouvrira pas

Il n’a pas fait assez froid pour que le canal Rideau, qui s’étale sur plus de 7,8 km en contrebas des grands monuments de la capitale Ottawa, soit praticable cette saison.

Le canal Rideau, la plus grande patinoire du monde et patrimoine mondial de l’Unesco, située dans la capitale canadienne Ottawa, n’ouvrira pas cette année pour la première fois de son histoire en raison d’un hiver trop doux, ont confirmé vendredi ses gestionnaires.

Pour que ce canal, qui s’étale en contrebas des grands monuments de la capitale (Parlement, Sénat, université...) soit praticable, le mercure doit se maintenir entre -10 et -20 degrés pendant près de deux semaines.

Alors qu’il était généralement accessible à partir de fin décembre à ses débuts dans les années 1970, le canal ouvre désormais le plus souvent mi, voire fin janvier. En 2020, il avait par exemple fallu attendre le 28 janvier pour y patiner.

«J’aurais aimé pouvoir patiner dessus»

Et les températures plus froides enregistrées à Ottawa au cours des dernières 24 heures n’auront pas suffi à inverser la tendance. Mi-février, touristes et habitants d’Ottawa – qui se rendent parfois au travail en patinant – avaient fait part de leur déception auprès de l’AFP. «J’aurais aimé pouvoir patiner dessus mais le mieux que je puisse faire maintenant, c’est de simplement l’observer», avait ainsi confié Lani Simmons, 46 ans, venue des Bermudes.