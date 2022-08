Orbe (VD) : «C’est la première fois que nous retournions sur les lieux du drame»

Mercredi, pile un an après le drame qui a arraché la jeune Camille à la vie, une septantaine de personnes se sont réunis pour marquer ce triste anniversaire. «Pour plusieurs d’entre nous, c’est la première fois que nous retournions sur les lieux du drame», raconte la maman de l’apprentie de 20 ans, renversée par un train sur le chemin de l’école. «C’était lourd et très émotionnel, mais ça fait du bien de passer ce cap ensemble. Ça nous a donné le courage d’y arriver.» Le cortège était composé uniquement de famille et de proches, et a retracé le chemin parcouru par Camille ce matin-là.